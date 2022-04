Ruushka Oo ka Carooday Maraakiibta Dagaalka NATO Oo Gaaray Xeebaha Finland.(Sawiro)

Saddex ka mid ah maraakiibta dagaalka ee NATO ayaa Isniintii gaaray dekedda magaalada Turku ee koonfur-galbeed ee Finland si ay u tababaraan ciidamada badda ee Finland iyadoo Helsinki ay ka fikirayso suurtagalnimada inay ku biirto xulafada uu hoggaamiyo Mareykanka xilli ay sii kordheyso xiisadda Ruushka ee Ukraine.

Maraakiibta dagaalka Latvia minelayer LVNS Virsaitis iyo miinada Estoniyan ENS Sakala iyo Dutch HNLMS Schiedam ayaa tababari doona labo ka mid ah maraakiibta miino baarista ee xeebaha Finland, ciidamada difaaca Finland ayaa bayaan ku sheegay.

Dhoolatuskan oo socon doona muddo laba maalmood ah, ayaa billaaban doona 28-ka Abriil, waxaana uu diyaarin doonaa maraakiibta Finland si ay uga qayb qaataan ciidamada jawaabta NATO sanadka 2022-ka, waxaana diiradda lagu saari doonaa “tallaabooyinka miinada iyo ka shaqeynta qaab-dhismeedka caalamiga ah”, ayaa lagu yiri bayaanka.

Ra’iisul wasaaraha Finland Sanna Marin ayaa sheegtay 13-kii April in dalkeeda uu qaadan doono go’aan dhowrka toddobaad ee soo socda ku saabsan kaasoo ay ku codsaneyso ku biirista NATO iyo in kale, taasoo keentay in Ruushka uu si caro leh uga jawaabo.

Finland iyo dalka ay dariska yihiin ee Iswidhan ayaa saaxiib dhow la ah NATO, balse waxay ka gaabsadeen inay ku biiraan 30-ka xubnood ee isbahaysiga, oo la aasaasay 1949-kii si ay uga hortagaan Midowgii Soofiyeeti xilligii dagaalkii qaboobaa.

Marin waxa uu sheegay in doorashada ku biirista NATO ay tahay in si taxadar leh loo falanqeeyo balse wax walba ay is bedeleen tan iyo markii ciidamada Ruushka ay gudaha u galeen Ukraine 24-kii Febraayo. Finland waxay la wadaagtaa xuduud dhuleed dhan 1,300-km (810-mile) Ruushka.

Ruushka ayaa horey ugu goodiyey dalalka Finland iyo Sweden iney cawaaqib xumo iyo burbur la kulmi doonaan hadii ay isku dayaan iney ku biiraan NATO.