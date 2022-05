Ruushka Oo ku Goodiyay Inay Bar-tilmaameedsan Doonaan Hubkasta Oo Gudaha Ukraine la Geliyo

Xilli Dagaalka Ruushka uu ka wado Ukraine uu galay maalintii 66-aad, sidokalana ay socoto daadgureeynta Hubka Kiev kaga imaanayo xulufada reer galbeedka, ayuu wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov sheegay in shixnad kasta oo hub ah oo la geeyo dhulka Ukraine ay Ciidamadooda bartilmaameedsan doonaan.

Wareeysi uu siiyay warbaahinta ayuu Sergey Lavrov, ku sheegay in loo baahan yahay in reer galbeedka, gaar ahaan Mareykanka iyo NATO ay joojiyaan Hubka ay u daabulayaan Ukraine, haddii ay doonayaan in xal la helo.

Tan iyo markii uu billowday dagaalka Ukraine , dalalka reer galbeedka iyo NATO, ayaa bilaabay in Ukraine ay ku tageeraan hub iyo saanad ciidan, iyadoo cunaqabateyno dhawr ahna lagu soo rogay Ruushka.