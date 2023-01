Ruushka Oo Qirtay In Askartii Ugu Badnayd Maanta Looga Dilay Weerar ka Dhacay Ukraine

Wasaaradda Gaashaandhigga Ruushka ayaa sheegtay saraakiisha Ruushka in lagala xisaabtami doono khaladka dhacay ee ciidamada Ukraine u suurageliyey iney weeraraan magaalada Mkiivka halkaasina ay ciidamo tira badan ku dilaan.

Moscow ayaa sheegtay in weerarkaasi loo adeegsaday gantaalaha mareykanka uu sameeyey ee HIMMARS, kuwaas oo uu dhawaan siiyay Ukraine.

Barayaasha militariga Ruushka ayaa arrintan ku dhaleeceeyay in ay tahay iskuday lagu doonayo in mas’uuliyadda weerarkaasi loo wareejiyo dhibbanayaasha laftooda halka taliyeyaasha ciidamada khaladka la saari lahaa.

Wasaaradda Gaashaandhigga Ruushka ayaa qiratay in weerarkaasi lagu dilay 89 askari, tiradaasi oo ah tii ugu badneyd oo ay Moscow qirato in dagaal looga dilay, balse dowladda Ukraine iyo Ilo xog ogaal ah oo Ruushka ka tirsan ayaa sheegaya in askarta weerarkaasi lagu dilay ay aad uga badan tahay tirada ay qiratay xukuumada Moscow.