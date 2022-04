Ruushka Oo Shaaciyay Waqtiga lasoo Afjarajo Duulaanka Ukraine

Afhayeenka Kremliin-ka Dmitry Peskov ayaa sheegay in Moscow ay rajeynayso in hawlgalka milatariga Ruushka ee ka socda Ukraine la soo afjarayo maalmaha soo socda ama mustaqbalka dhow.

Dmitry Peskov ayaa intaa raaciyay ciidamada Ruushka ay gaari doonaan hadafka ay ka leeyihiin Ukraine ama Moscow iyo Kiev ay qarka u saaraan yihiin heshiis wax ku ool ah oo colaada lagu soo afjaro

Waxa uu sheegay in loo baahan yahay in sharciga la horkeeno dadkii ka dambeeyay fal-dambiyeedkii ka dhacay degaanka Donbas, isagoo dhinaca kale waxba kama jiraan ku tilmaamay eedeymaha ku saabsan in ciidamada Raashiya ay geysteen dilal wadareedyo.

Ruushka ayaa hadda ka dalbaday Ukraine inay si rasmi ah ugu dhawaaqdo inay tahay dal dhexdhexaad ah oo aan waligiis ku biiri doonin ciidamada NATO ee uu hoggaamiyo Maraykanku.