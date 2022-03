Ruushka Oo Ukraine Dhex-dhexaad Ah Sida Austaria Ku Tilmaamay Fursad Xabad-Joojineed

Ruushku waxa uu sheegay in Ukraine dhexdhexaad ah oo leh ciidan u gaar ah oo xadidan, si la mid sida dalalka Austria iyo Sweden oo kale ay suura galtahay in ay wada hadalada socda ka dhigto kuwo midho dhala, halka Ukraine ay doonayso in la helo awood ka baxsan labadooda oo damaanad qaada amaankeeda inay tahay furaha tanaasulaad ay muujiyaan.

Vladimir Medinsky, madaxa wada xaajoodka Ruushka, oo la hadlayay telefishinka qaranka ayaa yidhi “Ukrayn waxa ay miiska soo dhigtay inay qaadanayso nidaamka dhexdhexaadka ah ee dalalka Austria iyo Sweden, oo hubka ka caagan, balse ah dawlad leh ciidankeeda lugta iyo badda oo u gaar ah”

Wakaaladda wararka ee RIA ayaa sidoo kale ka soo xigatay afhayeenka Kremlin-ka Dmitry Peskov in fursadan ay tahay mid runtii suura galin karta in la sameeyo “tanaasulaad”.

Ukraine dhinaceeda ilaa hada ma aysan xaqiijin doonitaankeeda ku aadan inay noqonayso dal dhexdhexaad ah, waxana ay hore u sheegtay in ay diyaar u tahay inay wada hadalada sii wado ilaa dagaalku ka dhamaanayo, bale aanay marnaba is-dhiibayn ama aanay ogolaanayn dalabka Ruushka oo ay u aragto mid qaranimadeeda halis ku ah.

Madaxa wadahadalada ee Kyiv, Mykhailo Podolyak, ayaa sheegay in raadinta nidaam sharci ah oo dammaanad qaadaya amniga Ukraine oo ay qayb ka yihiin dalal xulafo ah oo naga ilaaliya weeraro dhinaca mustaqbalka ah uu ka mid yahay qodabada suura-galka ah ee miiska saaran si xiisadan loo soo afjaro.

“Tani waxay la macno tahay in dhinacyada saxiixaya heshiiskan ee ah kuwa damaanada qaaday waa in ay yeeshaan awood sharci oo si firfircoon ugu ogolaanaysa inay ka hortagaan weerar kasta oo Ukraine lagu soo qaado mustaqbalka” ayuu yidhi Mykhailo

Mawduuca ah “Ukraine dhex-dhexaad ah” ayaa ah mid si qoto dheer ay labada dhinacba u gorfaynayaan, iyada oo aanay meesha ka maqnayn in la rog-rogayo arinta ku saabsan helitaanka damaanad-qaadayaal dhinaca amaanka Ukraine ah.

Nidaamka dhexdhexaadnimada ee Austria ee Ruushku uu tilmamay inuu yahay mid wax ku ool ah, waa nidaam ay dhexdhexaadnimadiisu ku xidhan tahay dhexdhexaadnimada qodobada ku qornaan doona dastuurka, iyada oo ay xusid mudan tahay in dastuurka Austria uu yahay mid mamnuucaya in dawladu ay gasho heshiis xulafo milatari ah iyo in laga sameeyo saldhigyo milatari oo shisheeye ah dhulkeeda.