RW Pakistan Oo Naqdiyay Reer Galbeedka “Ma Nihin Adoomo”

Ra’iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa dhaleeceeyay ergada reer galbeedka ee fadhigoodu yahay Islamabad, kuwaas oo todobaadkii hore doonayay in ay Pakistan ku cadaadiyaan in ay cambaarayso ficilada Ruushka ee Ukraine, waxana uu waydiiyay RW Khan reer Galbeedka in ay u malaynayaan in Pakistan ay u tahay “addoon”.

In si banaan-yaal ah loo soo saaro warqad sidan oo kale ah ayaa waxa dhinaca diblamaasiyada ka tahay mid nadir ah, waxana ay ahaayeen madaxda 22 safaaradood oo kuwa Midowga Yurub ah markii ay 1-dii bishii March sida wada jir ah u soo saaray warqad ay Pakistan kaga dalbanayaan in ay taageerto qaraar ka soo baxay Golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobay oo lagu cambaareynayo gardarrada Ruushka ee ka dhanka ah Ukraine.

“Maxaad noo malaynaysaan? Ma in sida oo aan adoomadiina nahay aan wixii aad tidhaahdaan aan yeelno?” RW Khan ayaa yiri mar uu ka hadlayay isu soo bax siyaasadeed.

Pakistan oo ah wadan saaxiib dhaw la ah reer galbeedka ayaa ka aamustay codbixintii qaraarkii golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobay uu sida weyn ugu cambaareeyay Ruushka duulaanka uu ku qaaday Ukraine dhawan.

“Waxaan rabaa in aan weydiiyo safiirrada Midowga Yurub: Warqad caynkaas ah ma u qorteen Hindiya?” Khan ayaa yiri, isagoo xusay in Hindiyaba ay ka aamistay codbixintii golaha Amniga uu ku rabay inuu ku cambaareeyo Ruushka, ka hore kulankii aan caadiga ahayn ee golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobay.

RW Khan ayaa sidoo kale sheegay in wadamada Yurub ku guul daraysteen in ay India ku canaanantaan falalka ay ka wado Kashmir, oo ah dhul buuraley ah oo Pakistan iyo India ay ku dagaalameen labo goor oo hore.

Waxa uu sheegay in Pakistan ay dhibaato soo gaartay markii ay sida dooska ah xulafada reer galbeedka ee NATO ugu taageertay duulaankii ay ku qaadeen Afgaanistaan, taas bedelkeedana halkii ay ahayd inay u mahadnaqaan ay la kulantay dhaleeceyn.

“Waxaan saaxiib la nahay Ruushka, sidoo kale waxaan saaxiib la nahay Mareykanka; waxaan saaxiib la nahay Shiinaha iyo Yurub; cidna xero uguma jiro,” waxana uu RW Khan intan raaciyay, in Pakistan ay ahaan doonto “dhexdhexaad” ayna la shaqeyn doonto kuwa isku dayaya inay soo afjaraan dagaalka Ukraine.