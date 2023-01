RW Xamse Oo Fara-geliyey Khilaafka Wasaarada Ciyaaraha Iyo Xiriirka Kubada Cagta.(Sawiro)

Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Hamza Abdi Barre ayaa maanta kulan la qaatay Wasiirka Dhallinyarada iyo Cayaaraha, Maxamed Barre Maxamuud iyo Guddiga Doorashooyinka ee Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliyeed.

Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa kala hadlay masuuliyiinta cayaaraha dhawr arrimood oo muhiim ah oo ku saabsan doorashada Guddoomiyaha Xiriirka Kubadda Cagta oo la filayo in dhowaan la qabto iyo sidii fursado loogu abuuri lahaa dhallinyarada ku sugan goobaha laga xoreeyay Al Shabaab.

Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in Guddiga looga fadhiyo inuu qabto doorasho caddaalad ku dhisan, iyadoo la raacayo shuruucda u degsan xiriirka. Waxa uu ka digay in aan la aqbali karin is barbar yaac, isaga oo kula dardaarmay in Guddigu ka feejignaado in dhinac gaar ah ay la saftaan.

Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in rajo weyn laga qabo dhallinyarada 17 jirka ah ee guusha soo hooyay, isla markaana aan loo baahneyn in lagu niyad jabiyo is qabqabsi dhexdooda ah.

Dhinaca kale, waxaa Mudane Xamse Cabdi Barre uu sheegay in Wasaaradda iyo Xiriirka laga doonayo inay abaabulaan cayaaro iyo is dhexgal bulshada iyo dhallinyarada ku sugan goobaha Khawaarijta laga xoreeyay, isla markaana dhallinyarada loo dhiso garoomo ay ku ciyaaraan.