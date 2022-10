Sacuudiga Oo Markii Ugu Horeysay Laga Xusay Maalinta Shaydaanka.(Sawiro)

Xuska Halloween ayaa markii ugu horeysay si weyn looga xusay dalka Sacuudiga iyadoo dadweyne badan ay ka qeyb galeen xaflad ka dhacday caasimadda dalkaas ee Riyadh.

Ujeedada xaflada ayaa ahayd in la soo bandhigo muuqaalo laga naxo oo lagu soo bandhigo hal abuurada dadka deegaanka iyo kuwa Sacuudiga. lana abuuro jawi xiiso leh sida ay sheegeen masuuliyiinta Sacuudiga

Mid ka mid ah ka soo qayb galayaasha oo la yiraahdo Abdulrahman, ayaa soo bandhigay dharka khuraafaadka Waqooyiga Ameerika ee Wendigo..

Xuskan ayaa sanad walba laga sameeyaa dalalka reer galbeedka iyo kuwa kale ee aan islaamka aheyn, waxaana xuskan lagu qabtay Sacuudiga ka carooday muslimiin badan oo ku dhaqan caalamka.

Culimada Islaamka ayaa ku tilmaamay xuskan caado sheydaan oo khilaafsan diinta islaamka aysana banaanneyn in laga qeyb qaato, iyagoo xusay in islaamku uu leeyahay labo ciidood, wixiio ka baxsana ay yihiin kuwa islaamku uusan ogoleyn.

Nebiga NNKH wuxuu yidhi, “Waxaad raaci doontaan dariiqooyinkii quruumihii idinka horreeyey, taako taako iyo dhudhun dhudhun, hadday xataa god abeeseed galaan waad raaci lahaydeen.” Waxan waydiinay Rasuulkii Alloow! (Ma waxaad ka wadaa) Yahuud iyo Nasaara?” Markaasuu yidhi, “Yaa kale?

Halloween waa waqti ay dadku sameeyaan qiyaanooyin kala duwan sida in lays cabsi galiyo, filimaan cabsi leh oo la daawado iwm. Waxaa taariikhda dhacdadan oo soo jirtay mudo kumanaan sano ah ayaa ku bilaabatay dabaaldeg loo yaqaano Samhain kaasoo loo sameyn jiray bilowga jiilaalka isla markaana ahayd bilowga sanadka dadkii cawaanta ahaa ee ku noolaa wadamada Ingiriiska iyo Ireland.

Waqtigan ayaa dadku aaminsanaayeen inay isku milmaan nafsada bani’aadamka iyo mida ilaahyadooda. Waxay aaminsanaayeen in waqtigaas dabaaldega inay dhulka soo booqan jireen dadkii horey u geeriyooday oo ka kala yimid caalamyo kala duwan. Waxay kale oo u dabaaldaji jireen isla waqtigaas ilaaha qoraxda iyo kan dadka dhintay. Waxaa loo mahdin jiray ilaaha qoraxda in uu ka difaaco qabowga jiilaalka.

Sidoo kale waxay aaminsanaayeen in ilaaha dhimashada uu soo aruuriyo dhamaan dadkii dhintay 31 oktobar oo uu ka dhigo xayawaano. Markii diinta Kiristaanku ay soo gaartay dhulkii ay ku noolaayeen dadkaas cawaanta ah ayay isku dayeen Kiristaankii in ay meesha ka saaraan ciidaan ay sameyn jiren dadka cawaanta ah. Waxay sameeyeen ciid kale oo iyaduna ku beegan isla waqtigaas. Ugu dambeyntii waxaa dhacday in ay isku milmaan ciidii cawaanta iyo midii kiristaanka oo ay halkaas ka dhalato waxa maanta loo yaqaan Halloween.

Waxyaabaha ay sameeyaan dadku xiliga Halloweenka waxaa ka mid ah. Khayaanooyinka sida dariska oo laga nixiyo. Waxaa kale oo la isticmaalaa sawirada xayawaanka Kibiliga iyo bisada oo ay aaminsanaayeen in ay la xiriiri karaan dadka dhintay. Waxaa kale oo ka mid ah ciyaaro la sameeyo qaasatan xafladaha caruurta kuwaasoo asalkoodu ka soo jeedo ciyaarihii ay sameyn jireen cawaantu si ay u qiyaasaan mustaqbalka.