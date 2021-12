Safaradda Maraykanka Oo Baaq U Dirtay Madxda Ku Moransan Villa Somalia

Safaaradda maraykanku ku leeyahay Soomaliya ayaa baaq degdeg ah ka soo saartay qalalaasaha ka oogan Villa Somalia iyaga oo baaq u diray madaxda.

Baaqan oo lagu qoray bogga safaardaa maraykanka ee Soomaliya ku leedahay Twitterka ayaa lagu yidhi, Waxaan si adag ugu baaqaynaa madaxda #Soomaaliya inay qaadaan tillaabooyin degdeg ah oo lagu qaboojinayo xiisadda Muqdisho, kana fogaadaan falalka kicinta ah, kana fogaadaan rabshadaha.

We strongly urge #Somalia’s leaders to take immediate steps to de-escalate tensions in Mogadishu, refrain from provocative actions, and avoid violence.

