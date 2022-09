SAW Cable TV Borama Oo Xodiyadiisa Dib U Helay

Xukuumada Somaliland Oo Xayiraadii ka qaaday SAW Cable TV qaybtiisa Receiver-da oo 11-kii bishii hore ay xayirtay.

“Waxa aan aad uga faraxsanahay in Wasaarada Isgaarsiinta ay xayiraadii ka qaaday Telefishanka S SAW Cable TV ee Borama, waxana aan u mahad naqayaa cid walba oo ka qayb qaadatay, nala damqatay, nala dareen ahayd, kana qayb qaadatay sidii Telefishanku dib ugu hili lahaa xoriyadiisa” ayuu yidhi Milkiilaha iyo aasaasaha Televisionkan Mudane Caydaruus Maal Odawaa oo ka dareen celinayay xayiraada laga qaaday maanta SAW Cable TV.

Isaga oo hadalka sii wata ayaa Caydaruus waxa uu dadwaynahii sugayay daahfurka SAW Cable TV ka raali galiyay dib u dhaca ku yimid bilawgii shaqada Televisionka

“Waxaana dadwaynaha sharafta leh ka raali galinaynaa dibu dhacaas koobnaa eek u yimid Televisionka, waxana aan balan qaadayaa in uu dhawaan shaqada bilaabi doono, si wayn oo aan look ala hadhina loo daahfuri doono”

SAW Cable TV ayaa ah Television madax banaan oo loo aasaasay buuxinta baahida bulshadu ay u qabto warbaahin casri ah oo jiilka cusub ka haqab tirta hilida, xoggta sugan, madadaalada, waxbarashada, dhiiri galinta ganacsiga iyo hal-abuurka, iyo samaynta madal fikirada caafimaadka qaba ee la xidhiidha hormarka bulshada lagu soo bandhigo

“Weedh-sugan & Warar Joogto Ah”… Waa Hal-ku-dhega Saw TV ee dhawaan ha moogaan.