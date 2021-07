Sheekh Mukhtaar Roobow Oo Cunto ka Soomid Bilaabay Iyo Xaaladiisa Oo Laga Dayrinayo.

Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Mansoor oo in ka badan labo sano dowlada ugu xiran magaalada Muqdisho ayaa lagu soo waramayaa in uu isku soo xiray qol uu degnaa uuna ka soomay cuntada .

Yuusuf Xasan Mursal oo kamid ah siyaasiyiinta Koonfur Galbeed aadna ugu dhawaa Abuu Mansuur kahor inta aan la xirin ayaa Warbaahinta u sheegay in uu qol isku soo xiray uuna diiday in cuntada qaato.

Waxa uu sheegay in xaalada Abuu Mansuur hada tahay mid xun uuna diiday in raashinka qaato khamiistii ilaa hada, waxa uuna ugu baaqay dowlada Soomaaliya uu u xiran yahay in wax ka qabato xariga sharci darada uu ku tilmaamay ee Sheekh loo geestay.

Yuusuf Xasan Mursal ayaa Warbaahinta u sheegay in Abuu Mansuur oo labo sano ka badan u xiran dowlada aan wax maxkamad ah lasoo taagin sidoo kale la diiday in loo tago oo la arko xaaladiisa.

Abuu Mansuur ayaa ciidamo Itoobiyaan ah kasoo xireen magaalada Baydhabo bishii December ee sannadkii 2018- xiligaa uu u sharaxnaa xilka Madaxweynaha Koonfur Galbeed, madaxda Dowlada ayaana ka cabsaday in Abuu Mansuur loo doortay Madaxweyne

Hogaamiyahan horey uga tirsanaa kooxda Al Shabaab ayaa isku soo dhiibay dowlada Soomaaliya kahor inta aan la xirin, waxa uuna Abuu Mansuur xiligaas gobolada Baay iyo Bakool ka abaabulay dagaalo ka dhan ah kooxdii uu kasoo goostay ee Al Shabaab.