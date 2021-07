Sheekh Shariif Iyo Madaxwaynaha Hirshabeele Oo ka Wada-hadlay Arimaha Doorashada.(Sawirro)

Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa magaalada Muqdisho kulan albaabada u xirnaayeen kula qaatay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo hadana ah Musharax Madaxweyne.

Ilo ku dhaw dhaw labada masuul ayaa laga soo xigtay in kulanka uga hadleen arimaha doorashooyinka dalka gaar ahaan doorashada labada aqal ee lagu wado in ay ka dhacdo deegaanada maamulka Hirshabelle.

Cali Guudlaawe ayaa Sheekh Shariif u balan qaaday in uu ka shaqeyn doono in cadaalad ku dhacdo doorashada xildhibaanada labada aqal kana hortagi doono eex iyo in cid gaar ah loo xiro kuraasta lagu tartamayo.

Sheekh Shariif oo deegaan ahaan kasoo jeeda Hirshabelle ayaa xiriir dhaw la leh Madaxweyne Cali Guudlaawe, waxa uuna Shariif sanadkan doonaa in xubno badan ku yeesho Xildhibaanada laga soo dooranayo deegaanada Hirshabelle.