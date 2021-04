Sheekh Shariif Oo Mas’uuliyada Dagaalkii Dhacay ku Eedeeyay Golaha Shacabka.

Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo Maanta dib ugu soo laabtay muqdisho ayaa ka hadlay xaaladaha siyaasadeed ee Soomaaliya, dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dhacay gaar ahaan dagaalkii ka dhacay Muqdisho.

Sheekh Shariif oo Warbaahinta kula hadlay Muqdisho ayaa sheegay in ay tahay wax laga xumaado in xilligaan oo lagu jiro Bil Ramadaan Magaalada muqdisho uu ka dhaco dagaal uu dhiig ku daato oo laga baaqsan karay, hayeeshee uusan ku dheeraan ka hadalka waxyaabihii ka dhacay Magaalada Muqdisho.

Sidoo kale waxaa u sheegay in waxyaabaha la isku haayo ay tahay arrin siyaasadeed, taas bedelkeedana ay muhiim tahay in la helo xal siyaasadeed iyo hab nabadeed oo lagu heshiiyo, isaga oo u mahad celiyay Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta oo wada dadaalo xal looga gaarayo dagaalkii dhacay.

“Xalka waa in uu noqdaa mid siyaasi ah oo meesha ay hadda ay joogto aysan dhaafin, waxaana dalbanayaa in laga shaqeeyo nabada iyo in doorasho la aado si loo kala badbaado ayuu yiri” Sheekh Shariif.

Hadalka Sheekh Shariif oo aad u koobnaa ayaa sidoo kale waxaa uu ku eedeeyay Xildhibaannada Golaha Shacabka inay mas’uul ka yihiin dhibaatadii gacan ka hadalka aheyd ee ka dhacday Muqdisho oo uu sheegay inay sabab u ahaayeen, xilligaana dalka uusan xamili Karin muddo kororsi.

Ugu dambeyn Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxaa uu u mahad celiyay Beesha Caalamka oo malmihii la soo dhaafay waday dadaalo ku aadan in hoggamiyeyaasha Soomalida ay ka heshiiyaan khilaafka doorashada.