Shiinaha: Maraykanku Wuxuu Dirayaa Caalamado Halis Ah

Wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi ayaa la kulmay dhiggiisa Mareykanka Antony Blinken. Halkaas oo ay kaga wadahadleen arrimo ay ka mid yihiin xaaladda kacsan ee Taiwan.

Shiinuhu ma qarin sida uu uga xun yahay mowqifka Maraykanka.

-Maraykanku waxa uu diraya calaamado khaldan oo khatar ah oo ku saabsan Taiwan, ayuu yidhi Yi sida ay sheegtay Reuters.

Horraantii todobaadkan, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa haa kaga jawaabay su’aalo la weydiiyay oo ku saabsan in uu askar u diri doono jasiiradda iskeed u maamusho haddii uu Shiinuhu soo galo.

Wang Yi waxa uu sheegay in Maraykanku uu isku dayayo in uu wiiqo madax banaanida Shiinaha, iyo waxa uu ula jeedo madax banaanida dhuleed ee dalka ee Taiwan. Waxa uu sheegay in arrinta Taiwan ay tahay arrin gudaha ah oo Maraykanku aanu xaq u lahayn inuu soo farageliyo.