Shiinaha “Maraykanku Wuxuu Ku Cayaarayaa Dhinbiilo Dab Ah”

Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa kulan la qaatay dhiggiisa Mareykanka Joe Biden, isagoo uga digay in raadinta madax-bannaanida Taiwan ay la mid tahay “in dab lagu ciyaarayo”.

Wadahadalladan ayaa loo arkaa kuwii ugu muhiimsanaa tan iyo markii Mr Biden uu xafiiska la wareegay bishii Janaayo.

Labada dhinac ayaa isku raacau xidhiidhka labada dhinac in la hagaajiyo, iyada oo kulankani uu awelba uu ahaa mid lagu doonayo in lagu yareeyo xiisadaha ka aloosan dhexdooda.

Xaaladda madaxbanaanida Taiwan ayaa loo arkaa mid ka mid ah waxyaalihii ugu adkaa ee ay ka wada hadlaan.

Shiinuhu waxa uu Taiwan u arkaa qayb isaga ka mid ah oo uu maalin uun la midoobi doonta dhulweynaha Shiinaha.

Maraykanku waxa uu aqoonsan yahay sida oo kalena xidhiidh rasmi ah la leeyahay Shiinaha. Balse waxa ay sida oo kale ballan qaadeen in ay “Taiwan ka caawin doonaan in ay iska difaacdo haddii la soo weeraro.”

Inkasta oo ay ereyo adag ka yidhaahdeen xaaladda Taiwan, haddana kulanka ayaa ku bilowday iyadoo labada hoggaamiye ay si diiran isusoo dhaweeyey, iyadoo Mr Xi uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu arko saaxiibkiisii hore ee Mr Biden.

Mr Biden waxa uu sheegay in labadoodu ” had iyo jeer ay u wada xidhiidhi jireen si daacad ah” isaga oo raaciyay “Weligay ma annaan kala tegin annagoo midba ka kale la yaabban”.Mr Xi ayaa sheegay in labada dal looga baahan yahay inay wanaajiyaan “isgaarsiinta” oo ay caqabado “wadajir ah wajahaan”.

“Bini’aadanku waxay ku nool yihiin tuulo caalami ah, waxaana si wadajir ah u wajahaynaa caqabado badan. Shiinaha iyo Maraykanku waxay u baahan yihiin inay kordhiyaan xidhiidhka iyo iskaashiga.” ayuu yidhi Mr Xi.