Sidee Loo Helay Loona Dilay Hogamiyihii Alqaacida Ayman Al-Zawaahiri

Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in Mareykanku uu duqeyn dhanka circa ah ku dilay hoggaamiyihii ururka Al-Qaacidda, Ayman Al-Zawaahiri.

Waxaan si cad u xaqiijinayaa in Ayman al-Zawahri (71-jir) oo ahaa dhaxlihii Osama Bin Laden lagu dilay weerar ay diyaarad Drone ah ka fulisay magaalada Kabul ee dalka Afgaanistaan ​​Sabtidii. Ma jiro xubnaha qoyskiisa ama dad kale oo rayid ah oo dhaawacmay, ayuu yidhi Biden.

Muddo kasta oo ay qaadato, meel kasta oo aad ku dhuumato – haddii aad khatar ku tahay dadkayaga, Maraykanku waa ku heli doonaa, ayuu ku goodiyey madaxweynuhu.

Waxa uu sheegay in shakhsiyan isaga uu amar ku bixiyay hawlgalkaasi oo Sabtidii ka dhacay caasimadda dalka Afqaanistaan ee Kaabuul.

Madaxweyne Biden waxa uu sheegay in sirdoonka Maraykanku ay sanad ka hor heleen hoggaamiyaha Al-Qaacida, isaga oo ugu dambayntiina u fasaxay in uu weerarkaas fuliyo xilli ku habboon toddobaad ka hor.

Intii lagu guda jiray shir jaraa’id, sarkaal ka tirsan Aqalka Cad ayaa sheegay in horraantii sanadkan ay ogaadeen in qoyska Al-Zawahri ay u guureen guri ammaan ah oo ku yaalla Kabul, kadibna uu halkaas ku noolaa hoggaamiyaha Al-Qaacida.

– Ma ogin in al-Zawahri uu waligiis ka baxay meeshan uu ku dhuumanaayey , ka dib markii uu soo degay. Dhowr jeer ayaa lagu arkay balakoonka, oo sidoo kale ahayd meeshii lagu dhuftay gantaalka laguna dilay, sida ay soo xigatay wakaaladda wararka ee Reuters.

Waxaa jiray laba gantaal oo al-Zawahri loogu dhuftay balakoonka, waxaana weerarka la qaaday markii la hubiyey in ay dhici karto khatar xaddidan oo soo gaarta dadka rayidka ah, oo ay ku jiraan qoyskiisa, ayaa lagu yiri shirkan jaraaid.

Madaxweyne Biden wuxuu sheegay in Ayman Al-Zawaahiri uu ahaa ku xigeenka Cusama Bin Laden isla markaana uu aad ugu lug lahaa weerarkii 11-kii Sebteembar 2001 lagu qaaday gudaha dalka Mareykanka, weerarkaa oo ay ku dhinteen ku dhawaad 3,000 oo qof.

Waxa uu sheegay in dilka Al-Zawaahiri uu soo afjarayo xanuunkii hayay qoysaska dadkii waxyeellada ay ka soo gaartay weerarkaasi.

Biden wuxuu sheegay in Al-Zawaahiri caddaaladda la mariyay, sidaa awgeedna uu Meesha ka baxay hoggaamiyahaasi Al-Qaacidda.

Waxa uu intaasi ku daray in dalka Afqaanistaan uusan mar dambe noqon doonin meel ay argagixisadu gabbaad ka dhigato.

Saacado ka hor inta madaxweyne Biden uusan warkan shaacin ayaa afhayeen u hadlay ururka Taalibaan Zabihullah Mujahid, waxa uu sheegay in Mareykanku uu duqeyn dhanka cirka ah ka fuliyay gudaha magaalada Kaabuul balse marnaba ma uusan soo hadal qaadin dilka Ayman Al-Zawaahiri.

Waxa uu cambaareeyay duqeyntaasi, waxa uuna ku tilmaamay ku xad-gudub shuruucda caalamiga ahi.

Saaraakiil sar-sare oo ka tirsan Mareykanka ayaa lagu soo warramayaa in ay sheegeen in xubnaha ururka Taalibaan ay ogaayeen joogitaanka Al-Zawaahiri ee magaalada Kaabuul, arrintaasina ay tahay mid lid ku ah heshiiskii dhexmaray Mareykanka iyo ururka Taalibaan ka hor inta aysan Afqaanistaan ka bixin ciidamada Mareykanka.