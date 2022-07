Sir Mo Farah Oo Kashifay Runta Sida Uu Ku Yimid UK

Sir Mo Farah ayaa shaaca ka qaaday in si sharci darro ah loogu tahriibiyay UK isagoo wata magac ilmo kale, isagoo sheegay inuu doonayo inuu ka sheekeeyo sheekadiisa dhabta ah “wax kasta oo ay ku kacayso”.

Ciyaaryahanka afarta jeer ku guuleystay Olombikada Adduunka ayaa u sheegay barnaamij Documentary ah oo ay BBC ka diyaarisay inuu ku dhashay Xuseen Cabdi Kaahin, iyadoo la keenay UK isaga iyo haweeney iyo carruurteeda oo magaciisa lagu sheegay wiil kale oo lagu magacaabo Maxamed Faarax.

Waxa uu uga digay nin qareen ah in inkasta oo isaga oo caruur ah lagu tahriibiyey been, haddana ay jirto “khatar dhab ah” oo ah in dhalashadiisa Ingiriiska laga qaado.

Si kastaba ha ahaatee, afhayeen u hadlay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa yiri: “Ma jirto wax tallaabo ah oo laga qaadi doono Sir Mo.”

Isagoo ka hadlayay filimka The Real Mo Farah, oo ah aabaha afar carruur ah oo 39 jir ah, ayaa yiri: “Dadka intooda badan waxay ii yaqaanaan Mo Farah, laakiin ma ahan magacayga, maahan xaqiiqda.

Sheekada dhabta ahi waxay tahay, in aan ku dhashay Somaliland, waqooyiga Soomaaliya, anigoo ah Xuseen Cabdi Kaahin, inkasta oo aan hore u sheegay in, waalidkay weligood ku noolayn UK.