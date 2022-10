Sirdoonka Ingiriiska: Warshadaha Ruushku Awood Uma Laha Ay Ku Saaraan Hubka Hadda Loo Baahanyahay

Warshadaha hubka ee Ruushku waxa ay u badan tahay in aanay awood u lahayn in ay soo saaraan hubka casriga ah marka loo eego heerka isticmaalka. Sidaas ayay sirdoonka Ingiriisku ku qoreen wargelintooda maalinlaha ah.

Waxa kale oo ay sheegaysaa in ay u badan tahay in Ruushku uu in ka badan 80 gantaal ku riday Ukraine.

-Weeraradani waxay ka dhigan yihiin inay sii xumaanayaan kaydka gantaallada riddada dheer ee Ruushka. Taas oo ay u badan tahay in ay xaddiddo Ruushiya awooddooda ay ku isticmaalayaan tirada bartilmaameedyada ay rabaan mustaqbalka.