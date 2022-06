Somaliland Oo si Adag Uga Hadashay Shirka Uga Baxay Safiirka Somaliya Ee Kenya

War saxaafadeed ay soo saartay Soomaliland ayaa lagu sheegay in xukuumada Muuse Biixi ka carootay ficillada uu sameeyay danjiraha Soomaaliya u fadhiya Kenya Ambasadoor Maxamuud Axmed Nuur Tarsan kaas oo maanta ka baxay shir uu madaxweynaha Kenya Uhuru u yeeray ka dib markii uu kulankaasi ku arkay masuuliyiin matalayay jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaannida ee Somaliland.

Somaliland ayaa sheegtay in tallaabadaasi ay caddeyn u tahay cadownimada iyo nacaybka soo jireenka ah ee Soomaaliya ay u qabto Somaliland iyo dadkeeda.

War Saxaafadeedka ayay sidoo kale Somaliland ku sheegtay inay tahay dalmadaxbannaann oo dimuqraaddi ah oo dooneysa in si nabad ah ay kula noolaato waddamada dariska la ah oo ay ku jirto Soomaaliya.

Dhanka kale Dowladda Soomaaliya ayaa war ka soo saartay ka bixitaankii safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya uu maanta ka baxay kulan ay qabanqaabisay wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Kenya.

War ka soo baxay safaaradda Somaaliya ee Kenya ayaa lagu sheegay in dowladda Kenya ay si ula kac u martiqaadday qof ka Socday Somaliland oo qoraal ka soo baxay safaaradda uu ku tilmaamay gobol ka tirsan Soomaaliya.

Arrrinta ayuu qoraalkaas ku sheegay in loola dan lahaa in xurmad isku mid ah la siiyo danjiraha Soomaaliya iyo qofkaas la casuumay taas oo keentay in Danjire Maxamed Nuur Tarzan uu shirka ka baxo.

Dowladda Soomaaliya ayaa ka dalbatay dowladda Kenya in ay sharraxaad ka bixiso xagudub ay sheegtay in loo geysatay madaxbannaanida Soomaaliya kaas oo ka yimid Jamhuuriyadda Kenya sida qoraalkaasi xusay.

Kenya ayaa rasmi ahaan u aqoonsan Somaliland inay tahay gobol ka tirsan Soomaaliya. balse sanadihii dambe ayay Nairobi sare u qaaday xiriirka diblumaasiyadeed ee ay la leedahay Somaliland. Dowladda Soomaaliya ee uu hoggaaminayay Farmaajo ayaa marar badan ku eedeysay Kenya inay farogelin toos ah ku heysa arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Kenya ayaa beenisay eedeyntaasi.

Dowladda Kenya ayaan ka hadlin arrintan u dambeysay. balse wakiilada Somaliland u fadhiya Nayroobi ayaa xaqiijiyay inay casumaad ka heleen madaxtooyada Kenya.