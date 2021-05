Somaliland Oo soo Saaray Jadwalka Ollolaha Doorashooyinka Wakiilada Iyo Deegaanka.(Akhriso)

Koomiishanka doorashooyinka Somaliland, ayaa go’aamiyay in ollolaha doorashooyinka isku sidkan ee barlamaanka iyo deeganku socdo muddo ku siman 6 cisho, oo ka bilaabanta 23 May kuna dhamaata 28 May, iyadoo xisbi walba 2 maal mood lasiyay.

Halkan ka Akhriso