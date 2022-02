Soomaaliya Oo Affrica Ugu Baaqday Inay Iska Taageersato Dhinaca La Dagaalanka Argagixisada

Dowladda Soomaaliya ayaa ku boorisay dalalka Afrika inay u midoobaan la dagaalanka kooxaha argagaxisada ah ee Qaaradda Afrika.

Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya, Cabdisaciid Muuse Cali oo ka qeyb galay shirka amniga ee ka dhacay Munich, ayaa ka hadlay sida dowladaha Afrika ay si wax ku ool ah uga hortagi karaan xagjirnimada, isagoo carabka ku adkeeyay baahida loo qabo xog isdhaafsiga Afrika.

“Waxaan u baahanahay inaan wada hadalno marka hore. In la wadaago hababka ugu wanaagsan, in la wadaago casharrada laga bartay iyo in si dhab ah loo qaato khatarta argagixisanimada iyo rabshadaha,” ayuu yiri wasiirk arrimaha dibadda Soomaaliya.

Dowladda Soomaaliya oo taageero ka helaysa ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM ayaa 15 kii sano ee u dambeeyay dagaal kula jirtay dagaalyahannada Al-Shabaab.

Talaadadii, ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Danab ayaa howlgalo ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan waxa ay ku dileen 60-ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab.