Soomaliya Oo Ka Noqotay Taageeradii Ay U Muujisay Itoobiya Dagaalka Tigreega

Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa ku daabacday boggeeda rasmiga ah ee Twitter-ka qoraal ay taageero ugu muujisay dowladda federaalka Itoobiya oo dagaal kula jirta xisbiga TPLF ee xukuma gobolka Tigrayga, balse qoraalkaas ay ka laabatay.

Dhamaan Bogaga Facebook iyo Twitter-ka ee Wasaaradda Arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa laga tiray War-Saxaafadeedkii ay soo saartay, waxaana ka hadlay Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya.

Wasiir Cawad ayaa sheegay in uusan jirin war rasmi ah oo ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda, isla markaana war saxaafadeedka aanu aheyn mid matalaya aragtida dowladda Federaalka.

This is to clarify that there is no official statement from @MofaSomalia regarding the situation in #Ethiopia. The statement making rounds does not represent the views of the Federal Government of Somalia, and therefore is not valid.

