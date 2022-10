Steve Bannon ayaa lagu xukumay afar bilood oo xarig ah.

Lataliyihii hore ee Donald Trump, Steve Bannon, ayaa lagu helay dambi ah inuu quudhsaday Congress-ka bishii Luulyo. Hadda isagana waa la xukumay.

Ciqaabta ayaa ah afar bilood oo xarig ah iyo ganaax dhan 6500 oo dollar.

In kasta oo ay aad u yar tahay halista ka iman karta amar diida kongareeska, haddana waxaa loo baahan yahay in dadweynaha la xasuusiyo in ay la shaqeeyaan baaritaannada Kongareeska, ayuu sheegay garsooraha oo sharraxay sida uu xukunku u dhacay.

“Kuwa kale waa in laga ilaaliyaa inay galaan dambiyada la midka ah,” ayuu yiri garsooraha Nichols.

Sobobta xukunka lagu riday ayaa ah inuusan ka qeybgalin dhageysi ku saabsan weerarkii dhismaha Congress-ka 2021-kii.

Waxaa lagu helay labadaba dambiga ah inuusan imaanin inkastoo loo yeeray, iyo inuusan siinin dukumeentiyada Congress-ka ee ay ugu baahnaayeen.