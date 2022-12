Sweden Oo Fulisay Sharuudihii Turkiga Una soo Gacan-galisay Nin ay Raadinayeen

Warbaahinta Turkiga ayaa soo werineysa in dalka Sweden uu u soo gacan galiyey Turkiga nin ka soo jeeda turkiyiinta Kurdishka ah oo lagu helay in uu xubin ka yahay ururka PKK ee mamnuuca ka ah dalkaas.

Mahmut Tat ayaa lagu warramay in u uku jiray liiska dadka ay dowladda Turkigu dooneysay in loo soo gacan galiyo, marka la eego codsi Sweden ee xubinimada NATO.

Turkiga ayaa sharuudo uu ku xiray dib ugu dhigeyay in ay ansixiyaan in Sweden iyo Finland ku ssoo biiraan NATO, taasoo keentay in maanta lasoo dhiibo Mahmut Tat oo magangalyo weydiistay Sweden sanadkii 2015tii balse loo diiday.

Kulan ay NATO laheyd oo toddobaadkan dhacay ayaa wasiirka arrimaha dibedda ee Turkiga waxaa uu ka sheegay in Ankara ay weli sugeyso in ay aragto Sweden oo qaadday tallaabooyin la taaban karo oo ay Turkiga kula shaqeyneyso marka la eego dagaal ay kula jirto argagixisada oo ay ku jirto in ay soo gudbiso turkiyiinta loo arko in ay dambileyaal yihiin.