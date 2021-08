Taalibaan Oo Sharci-daro ku Tilmaantay Duqeynta Mareykanka ka Fuliyay Kabul.

Taliban ayaa ku eedeysay ciidamada Mareykanka ee Kabul inay si sharci darro ah u fuliyeen weerar ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku qaadeen caasimadda Afghanistan.

Afhayeenka Taliban Zabihullah Mujahid ayaa sheegay in Mareykanka looga baahnaa inay soo sheegaan wax kasta oo khatar ku ah Taliban

Warar soo baxaya ayaa sheegaya in duqeynta Maraykanka lagu dilay ugu yaraan 10 qof oo rayid ah kuwaasoo ay ku jiraan lix caruur ah.



Axaddii, diyaarad drone ah oo Mareykanku leeyahay ayaa weerartay gaari qarax lagu fulin rabay oo uu waday is-miidaamiye, kaasi oo saraakiisha Pentagon-ka ay sheegeen in loo waday in lagu weeraro garoonka diyaaradaha Kabul.

Milatariga Mareykanka ayaa sheegaya iney wadaan baaritaan ku saabsan duqeynta diyaaradda iyo wararka sheegaya in dad rayid ah ay ku dhinteen.