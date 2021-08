Taalibaan Oo si Rasmi ah Ula Wareegtay Madaxtooyada Afgaanistan.

Kooxda Daalibaan ayaa goordhaw si nabad gelyo ah ula wareegtay madaxtooyada Dalka Afgaanistan ee kutaala Kabul, kadib markii halkaasi isaga baxeen Madaxweynihii iyo masuuliyiintii kale ee ku sugnaa.

Dagaalyahano katirsan kooxda Daalibaan ayaa gudaha u galay qasriga Madaxtooyada ee Afgaanistan, waxaana la sheegay in halkaasi gaareen saraakiil iyo masuuliyiin kale oo katirsan kooxda Daalibaan ee awooda kula wareegtay talada dalka Afgaanistan.

Madaxweyne Ghani ayaa saacado kahor ka tagay dalka, balse waxaan weli caddeyn xaaladda rasmiga ah ee aqalka laga xukumo dalkaas.

Sida laga soo xigtay wariye gudaha ku sugan oo lagu magacaabo, Bilal Sarwary oo la hadlay laba qof oo reer Afgaanistaan ah oo ku hawlan wadaxaajood toos ah, ayaa sheegaya in heshiiska uu qayb ka ahaa in Ghani uu ku biiri lahaa xafladda xil wareejinta awoodda oo ka dhici lahayd qasriga madaxtooyada, balse taa beddelkeeda isaga iyo kaaliyayaashiisii sare ay dalka isaga baxeen.

“Shaqaalaha qasriga ayaa markaa la sheegay in lagu wargeliyay in ay madaxtooyada isaga baxaan, qasrigana uu”, kaaliyayaasha ayaa sidaas yiri.Taalibaaniyiintu ayaa kadib wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay, in ay la wareegeen madaxtooyada.

Ma jiraan wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha dowladda.