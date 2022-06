Taariikh Nololeedka Ra’iisul Wasaaraha Cusub Ee Somaliya.(Akhriso)

Ra’iisul Wasaaraha 21aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa loo magacaabay mudane Xamse Cabdi Barre.

Wuxuu Ku dhashay Kismaayo, 48 jir, Aabbe 8 caruur ah leh.

Xildhibaan Golaha Shacabka, lasoo doortay 28 December 2021, deegaan doorashada Kismaayo, Jubaland.

Waxbarashada: MBA in Management, International Islamic University of Malaysia (2009), BA in Management, University of Science and Technology in Yemen (2001)

Khibradda shaqada:

Gudoomiyaha Guddiga Madaxa Bannaan ee Xuduudaha iyo Doorashooyinka Jubaland (2019-2020)

La Taliye Sare, Wasaaradda Dastuurka JFS (2015-2019)

La Taliye Arrimaha Maamulka, Gudoomiyaha Gobolka Benaadir (2014-2015)

Xoghayaha Xisbiga UPD (2011-2017)

Ka mid ah aasaasayaasha Jaamacadda Kismaayo, ka soo qabtay dhowr xil, sida Gudoomiye Ku Xigeenka Jaamacadda

Bare Sare, Jaamacadda Muqdisho

Xoghayaha Guud, Daladda Waxbarashada FPENS (2003-2004)

Geedisocodka siyaasadda dalka khibrad mug leh ayuu u leeyahay, waana local (dal joog).