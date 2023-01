Tababarka Casriga ah Oo Ciidanka ATMIS Ay Siiyeen Saraakiisha CID-da Muqdisho.(Sawiro)

Koox danbi-baarayaal ah oo ka tirsan Hoggaanka Danbi-baarista ee CID-da ee Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa loo soo gebagebeeyey tababar socday muddo saddex maalmood ah oo ku saabsanaa soo uruurinta cadeymaha la xiriira dambiyada.

Waxaa soo qabanqaabiyay howlgalka Midowga Afrika ee ku meel gaarka ah ee Soomaaliya (ATMIS) 11-ka baarayaal ee gacan ka geysta ururinta iyo falanqeynta cadeymaha muhiimka ah ee aqoonsiga iyo soo qabashada tuhmanayaasha ayaa lagu qaaday cadeymaha faraha dambiilayaasha taasoo qeyb ka ah aruurinta cadeymaha iyo aqoonsiga tuhmanayaasha.

Lataliyaha Saadka ee Booliska ATMIS Timothy Kashinakazhi oo ka hadlay xafladda xiritaanka tababarka ayaa sheegay in tababarkani yahay mid kor loogu qaadayo tayada askarta ee maaraynta kiisaska dembiyada adag ee u baahan adeegsiga hababka sayniska casriga ah si loo furfuro. .

“ATMIS iyo ciidanka boliiska DF waxay ku heshiiyeen tiro tababaro kor loogu qaadayo awoodda kuwaasoo gacan ka geysan doona dhisidda aqoonta iyo khibradda. Dhammaanteen waxaa naga go’an inaan horumarinno heerarka booliiska Soomaaliya,” ayuu yiri Kashinakazhi. ”

Waxaa uu xusay in tayeynta ciidanka SPF ay muhiim u tahay in si guul leh loogu wareejiyo mas’uuliyadaha amniga ciidamada Booliska nabadsugidda Soomaaliya.

Taliyaha waaxda dambi baarista ee CID-da G/sare Maxamed Maxamuud Axmed ayaa uga mahadceliyey ATMIS taageerada ay u fidisay, isagoo xusay in tababarkan uu gacan ka geysan doono in ciidamada dambi baarista lagu qalabeeyo aqoonta iyo xirfadda ay u baahan yihiin si ay si hufan oo xirfad leh u baaraan dambiyada.

“Haddii qofku aanu garanayn sida loo wajaho goobta dembiga, si loo ururiyo, loo habeeyo loona kala saaro faraha laga helo goobta, way adkaan doontaa in la dacweeyo oo la xukumo tuhmanaha,” ayuu yiri Maj. Axmed, isagoo caddeeyay in CID-du ay tahay unug xudun u ah. ciidanka booliska, waxaana tabobarku uu ahaa mid muhiim u ah maaraynta tuhmanayaasha iyo xaqiijinta xukunnada maxkamadaha.

La-taliyaha CID-da ee Boliska ATMIS, ahna Kormeeraha Boliska (IP) Esther Ahmadu, ayaa sheegtay in Tababarkan uu jawaab u yahay codsi ka yimid Waaxda CID-da kaddib qiimeyn baahiyaha ay sameysay Dowladda Federalka Somalia.

Taliyaha Booliska ATMIS, Taliyaha Ciidanka Booliska (CIP), Tity Conteh, ayaa sheegay in tababarkan ay horay ugu soo qabteen Dowlad Goboleedyada kale ee xubnaha ka ah Dowladda Federalka, sida Baydhabo iyo Kismaayo, haatanna uu ka socdo Magaalada Muqdisho.

Saraakiisha Soomaalida ayaa ka warbixiyey fikirkooda tababarka.

“Tababarkan ku saabsan faraha faraha wuxuu muhiim u yahay baaritaanka, dabagalka dambiilayaasha iyo xallinta kiisaska,” ayuu yiri Sarreeye Maxamed Macallin Aadan, oo ka mid ah ka qaybgalayaasha.

Kaqeybgale kale, Kormeeraha Booliska, Maryan Cumar Maxamed, ayaa ku boorisay ATMIS in ay abaabulaan tababaro badan oo noocan oo kale ah si dalka looga caawiyo in la helo ciidamo Boolis ah oo xirfad leh.

Ka qaybgalayaasha ayaa la baray taariikhda iyo qaab dhismeedka faraha, noocyada iyo qaababka faraha iyo isticmaalka iyo sifooyinka faraha. Baarayaasha ayaa sidoo kale la baray sida loo xareeyo loona kala saaro faraha.