Taliban Oo Shardi Adag ku Xirtay Nabada Dalka Afgaanistan.

Wadahadalo nabadeed oo u dhaxeeya dowlada tabarta yar ee Afgaanistan iyo kooxda Taliban ayaa wali socda, waxaana labada dhinacba soo bandhigeen shuruudo ay ku xireen in heshiis gaaraan .

Kooxda Taliban ayaa sheecay in xiligan ujeedkoodu uusan aheyn in ay xoog kula wareegaan talada dalkaasi, waxa ayna ku baaqeen in xilka ka dego madaxweyne Ashraf Ghani- lana dhiso dowlad cusub oo KMG.

Afhayeenka Ururka Taalibaan Suhail Shaheen, ayaa sheegay in Taliban dooneyn in mar kale qaado talaabooyinkii ay horey ugu fashilantay, waxa uuna cadeeyay in xalka nabada Afganistan ku jirto in meesha ka tago Madaxweyne Asharf Ghani.

Suhail Shaheen wuxuu sheegay madaxweyne Ashraf Ghani inuu farahiisa ka baxay xuquuqdi uu u lahaa inuu dalka Afghanistan uu hoggaamiyo. Waxa uuna ku eedeeyay doorashadi 2019-ka inuu hab musuqmaasuq ah uu ugu guuleystay.

Kooxda Taliban ayaa lasoo baxday awood xad dhaaf ah markii Afgaanistaan isaga baxeen ciidamada Mareykanka, waxa ayna kooxdan la wareegeen magaalooyin dhoor ah oo horey ugu jiray gacanta dowlada Afgaanistan.