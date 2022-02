Taliska Booliiska Oo ka Hadlay Sababtii Muudey Loogu Diiday Inuu Dhoofo

Taliska ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa faah faahin dheeraad ah ka bixiyay sababtii shalay loogu celiyay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde Guddoomiye kuxigeenka 1aad ee Golaha Shacabka Cabduweli Ibraahim Muudeey xili uu Baraawe kusii jeeday.

Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Cabdifitaax Aadan Xasan ayaa sheegay in Guddoomiye kuxigeenka 1aad ee Baarlamaanka waqtigiisu dhammaaday aan laga celin in uu garoonka ka dhoofo balse loo diiday in uu la tago ciidan badan uu watay.

Waxa uu xusay afhayeenka booliiska in ciidamo aad u tiro badan oo watay hubka culus uu doonayay Cabdiweli Muudey in uu kala dhoofo garoonka Aadan Cadde lana aado dhinaca magaalada Baraawe.

Afhayeenka ayaana cadeeyay in ammaanka magaalada Baraawe ee ka dhacayana doorashada gollaha shacabka ay tahay mid sugan halkaasna horey dowlad u geesay ciidamo badan oo ammaanka doorashada suga.

Waxa uu sheegay afhayeenka in loo ogolaaday guddoomiye kuxigeenka 1-aad ee baarlamaanka federaalka in uu Baraawe la tago ilaaladiisa gaarka ah oo gaareysa ilaa 5-askari balse diiday uuna codsaday in ciidanka uu watay loo fasaxo.

Afhayeenka booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in musharaxiinta u tartameysa kuraasta gollaha shacabka loo ogolyahay kaliya in ay horey u wataan ilaaladooda gaarka ah oo gaaraeysa ilaa shan askari wax ka badana aan la ogolaan doonin.

Wrakan kasoo baxay booliiska ayaa imaanaya xili shalay garoonka Aadan Cadde lagu celiyay in uu ka dhoofo guddoomiye kuxigeenka 1-aad ee Baarlamaanka federaalka Cabdiweli Muudey oo doonayay in kursigiisa oo yaalla Baraawe mar kale u tartamo.