Isra’iil Oo ku Dhawaaqay Weeraro ka Dhan ah Xarunta Nukliyerka Iran.

Taliyaha ciidamada Israa’iil Afif Kokhafi ayaa guddiga xiriirka arrimaha dibadda iyo difaaca ee baarlamaanka u sheegay inay ciidamadu sii kordhinayaan dadaallada ay ku qorsheynayaan weerarada xaruumaha Nukliyerka ee Iran lagu qaadayo, si looga baaqsado khatarta Nukliyerka ee ka iman kara Iran.

Wuxuu sheegay iney Israa’iil hadda isu diyaarinayso inay wajahdo Iran.



Wargeyska afka dheer ee ‘Times of Israa’iil’ oo soo xiganaya Kokhafi ayaa sheegay in miisaaniyadda loo qoondeeyay gaashaan dhigga ay ciidamada awood u siin doonto inay ka jawaabaan hanjabaadaha kala duwan ee dhanka Iran ka imanaya.

Warbaahinta Israa’iil ayaa sheegaysa in ciidamada cirka ee Israa’iil ay dib u billaabaan tababarkii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen weerarka ay ku qaadayaan xaruumaha Nukliyerka ee Iran”.

Taliyaha guud ee ciidamada Israa’iil Afif Kokhafi ayaa bishii Janaayo ee la soo dhaafay ku dhawaaqay in uu amar ku bixiyay in ciidamadiisu ay sameeyaan qorshayaal suurgelin kara weerarrada lagu qaadayo xaruumaha Nukliyerka ee Iran.



Israa’iil ayaa sheegtay in barnaamijka Nukliyerka Iran uu khatar weyn ku yahay ammaankeeda, iyadoo arrinta si dhab ah u qaadatay, waxayna bishii hore ku dhawaaqday inay balaayiin dollar u qoondeysay barnaamijka Nukliyerka ee Iran.

Kulan ay shalay yeesheen guddiga arrimaha dibadda iyo difaaca Israa’iil ayuu Kohafi sidoo kale u sheegay khatarta Isra’iil iyo waddamada kalaba ku soo wajahan, wuxuuna intaa ku daray in ay jireen howlgallo ka dhan ah waxa uu ku tilmaamay “cadawga bariga dhexe”, sanadkii la soo dhaafay, balse ma uusan faah faahin waxa uu cadawgaasi ula jeeday.

Taliyaha ayaa sidoo kale ka digay in haddii maamulka Israa’iil loo hanjabo ay si xoog ah uga jawaabi doonto, haddii ay hanjabaaddaasi ka timaaddo marinka Qaza ama Waqooyiga.

Hadalka Taliyaha ayaa ku soo beegmaya xilli la filayo in wadahadalka barnaamijka Nukliyerka Iran uu dib u furmo dhammaadka bishan November. Iyada oo dhinacyada wadahadalkaasi ka qayb qaadanaya ay ka mid yihiin dalalka Britain, France, China, Russia iyo Germany.



Iran iyo Israa’iil weli dagaal toos ah ma dhex marin aan ka ahayn in hanjabaado hawada ay iisu mariyaan, balse Israa’iil ayaa lagu eedeeyay dhowr howlgal oo sirdoon ah oo ka dhacay Iran inay iyadu ka dambeysay.

Weerarradaasina waxaa ka mid ahaa dilkii Mohsen Fakhrizada, oo ahaa madaxii barnaamijka Nukliyerka ee Iran, kaas oo lagu dilay weerar muran dhaliyay sanad ka hor.

Iran ayaa dagaalyahano u dhashay dalka Afghanistaan u diraty Suuriya oo xuduud la leh Israa’iil, waxayna taageertaa kooxda siyaasadda iyo militarigaba kulansatay ee Hezbollah ee ka dhaqdhaqaaqda dalka Lubnaan.



Sanadihii la soo dhaafay, ciidamada cirka ee Israa’iil ayaa duqeymo u geystay maleeshiyaadka ay taageerto Iran ee ka dhaqdhaqaaqa gudaha dalka Suuriya oo ay taageerto dowladda Iiraan, iyaga oo sida oo kale dagaal la galay ururka Hezbollah.