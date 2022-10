TPLF Oo Qeylo-dhaan ka Dhan ah Dawlada Itoobiya U Dirtay Beesha Caalamka.

Ciidamada dowladda federaalka Itoobiya oo garab ka helaya ciidamada dalka Eritrea ayaa weerar joogta ah ku haya, deegaano badan oo kuyaalla Waqooyiga dalka Itoobiya ay maamulaan ciidamada fallaagada ee TPLF.

Fallaagada TPLF ayaa hadda dooneysa in xabbad joojin la gasho dowladda Itoobiya, si meesha uga baxdo cadaadiska iyo weerarada joogtada ah ay la kulmayaan ciidamada fallaagadaasi taabcsan.

Qoraal kasoo baxay TPLF ayaa loogu baaqay beesha caalamka inay ka qeyb qaataan sidii xabbad joojin deg deg ah ay u wada gaari lahaayeen iyaga iyo ciidamada dowladda Itoobiya ee garabsanaya kuwa Eritrea.

TPLF ayaa sidoo kale qoraalka ay soo saareen uga codsaday beesha caalamka haddii ay ku guul dareestaan joojinta dagaalka in ay ka caawiyaan sidii ay isku difaaci lahaayeen ciidamada duullaanka kusoo qaaday.

Madaxda TPLF beesha caalmka ugu baaqay in ay cadaadis ku saaraan ciidamada Eritrea inay isaga baxaan gobolka Tigray, isla markaana dowladda Itoobiya ay ku cadaadiyaan inay soo fariisato miiska wadahadallada.

Fallaagada TPLF ayaa sheegtay in ay diyaar u yihiin xabbad joojin shuruud la’aan ah, waxa ay sidoo kale cadeeyeen in ay diyaar u yihiin in dowladda la galaan wadahadalo nabadeed oo colaada lagu soo afjarayo.