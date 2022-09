Trump iyo Carruurtiisa Oo Dacwad Xasaasi ah Lagu soo Oogay

Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa xaalad kale oo adag wajahaya, waxaana isaga iyo saddex kamid ah carruurtiisa lagu soo oogay dacwad salka ku heysa qiyaano iyo wax isdaba marin ay sameeyeen .

Baaritaano ay Trump iyo carruurtiisa ku sameeyeen xeer ilaalinta magaalada New Yourk ayaa lagu ogaaday inay ka been sheegeen qiimaha guri ay leeyihiin si ay u helaan deymo ayna u bixiyaan canshuur yar, sidoo kale ku kaceen wax isdaba marin.

Donald Trump, carruurtiisa iyo xubno kale oo la shaqeesta ayaa la sheegay in ay ku kaceen falal badan oo wax is daba marin ah intii u dhaxeysay 2011 iyo 2021, waxaana xubnahan in muddo ah ku socday baaritaano la xariira dacwada hadda lagu soo oogay.

Dacwaddan ayaa waxaa soo gudbisay Xeer Ilaaliyaha Guud ee New York Letitia James, oo ah qareenka ugu sarreeya ee gobolkaas, kaddib saddex sano oo ay baaritaan sameyneysay.

“Isagoo caawinaad ka helaya carruurtiisa iyo xubnaha sare ee Ururka Trump, Donald Trump wuxuu si been abuur ah u kordhiyay dakhligiisa oo uu ku daray balaayiin doollar si uu si aan caddaalad ahayn isaga dhigo taajir una khiyaamo hannaanka,” ayey tiri Ms James

Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donlad Trump ayaa beeniyay dacwadaha lagu soo oogay iyo eedaha loo soo jeediyay, waxa uuna tilmaamay in arrintan tahay duullaan kale oo siyaasadeed oo lagu soo qaaday.