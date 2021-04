Trump: Si Xisbigu U Guulaysto Waa In Maaliyada Iyo Muhaajiriita La Bartilmaameedsado

Hogaamiyayaasha xisbiga Jamhuuriga ee Maraykanka iyo kuwa ku taageera dhaqaalaha ayaa toddobaadkii ina dhaafay kulan ku yeeshay Palm Beach oo ku yaal gobolka Florida.

Kulanka oo ah mid sanadle ah ayna kulmaan madaxda xisbiga iyo deeqbiyayaashoodu ayaa ku shiray xalay huteelka raaxada Mar-a Lago.

Madaxweynihii Hore Trump oo khudbad ka jeediyaya ayaa ku nuuxnuuxsaday sida ay suurta gal u tahay in ay sannadka 2024 xisbiga Jamhuurigu la wareegi doonaan Aqalka cad iyo labbada gole.

Trump ayaa soo jeediyey in la raaco nidaamkii uu ku shaqaynaayey afartii sanno ee uu fadhiyey Aqalka cad, diiradana la saaro maaliyada iyo muhaajiriinta.

“Waxaan halkaan isugu nimid caawa si aan uga wada hadalno mustaqbalka xisbiga Jamhuuriga, iyo waxa aan u baahan nahay inaan sameyno si aan u xaqiijino in musharixiinteenu guuleystaan. Waxaan idin hor taaganahay caawa, anigoo kalsooni buuxda ka qaba in sanadka 2022 aan dib u soo ceshan doono aqlabiyadda Aqalka Wakiilada iyo Guurtida, iyo in musharaxa Jamhuuriga uu ku guuleysto Aqalka Cad sanadka 2024,” ayuu yiri Trump.

Dhinaca kale sida laga soo xigtay Trump waxaa uu xisbiga ku dhaliilay in dagaal galaan had iyo jeer, balse ay dajiyaan hadafyo hami leh. wuxuuna yiri

“Habka loo diyaariyo guushu waa mid fudud furaha mustaqbalkan guuleysiga wuxuu noqon doonaa inaan dhisno horumarka dhaqdhaqaaqeena cajiibka ah ee aan ku tallaabsanay afartii sano ee la soo dhaafay. Intii aan hogaamineynay, waxaan soo dhaweynay malaayiin cusub oo codbixiyayaal ah Xisbiga Jamhuuriga, ayuu Trump yiri. Waxaana uu intaasi sii raaciyey in la bartilmaameedsado soo galita caruurta aan waalid wadan ee hadda buux dhaafiyey xadka uu Maraykanku la wadaago Mixco, taas oo uu sheegay in lagu heli karo codbixiyayaal badan.

Dhinaca Kale Trump wuxuu aad u dhaliilay Joe Biden oo uu ku eedeeyey in uuna wali la kulmin ama khudbad u jeedin aqalka sare ee maraykanka, isaga oo sheegay in ay dhaqan soo jireen ahayd in Madaxweynayaasha Maraykanku toddobaadyada ugu horaysa la kulmaan labbada xildhibaanada labbada aqal.