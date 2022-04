Tunisia Oo Bada kasoo Saartay Meydadka Tahriibayaal Oo ay ku jiraan Lix Carruur ah.

Mas’uuliyiinta Tunisia ayaa soo saaray meydadka 13 tahriibayaal ah oo ay ku jiraan lix haween ah iyo lix caruur ah, kadib markii doonyihii ay la socdeen ay la dagtay iyagoo isku dayayay inay u gudbaan badda halista ah ee Talyaaniga, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan maxkamadda dalkaas.



Muhaajiriintan ayaa dhamaantood ka yimid wadamada Saxaraha ka hooseeya, waxaana ay la socdeen labo doonyood, sida uu sheegay Mourad Turki, afhayeenka maxkamada ku taal magaalada Sfax ee ku taal badda Mediterranean-ka.

Samatabbixiyeyaasha ayaa 37 muhaajiriin ah ka soo saaray biyaha Jimcihii iyo sabtidii laakiin daraasiin kale ayaa weli aan la ogeyn meel ay ku sugan yihiin, ayuu u sheegay AFP.

Tunisia iyo dalka ay jaarka yihiin ee Liibiya ayaa ah meelaha muhiimka ah ee ay ka dhoofaan muhaajiriinta doonaya inay gaaraan xeebaha Yurub, kuwaasoo inta badan raaca maraakiibta aan la hubin badqabkooda.

Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay in ku dhawaad 1,300 oo muhaajiriin ah ay ku qaraqmeen ama lagu waayay bartamaha Mediterranean-ka sanadkii 2021-kii, taasoo ka dhigtay marinka ugu dhimashada badan ee socdaalka adduunka.

Ururka caalamiga ah ee socdaalka ayaa ku qiyaasay in in ka badan 18,000 oo muhaajiriin ah ay dhinteen ama la waayay iyaga oo isku dayaya in ay ka gudbaan tan iyo 2014-kii.