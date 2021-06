Ugaas Faraska Nabada RW Rooble ku Gudoonsiiyay Degmada Dayniile.(Sawiro)

Ugaas Cabdullaahi Ugaas Xaashi Ugaas Faracadde oo ah Ugaaska Beesha Murusade ayaa maanta xarunta Degmada Dayniile oo munaasabad soo dhaweyn ah loogu sameeyay Ra’isul Wasaare Rooble ku gudoonsiiyay Faraska nabada oo loogu magac daray Rooble.

Ugaaska ayaa ku amaanay Ra’isul Wasaare doorkii nabada uu ka ciyaaray caasimada Muqdisho iyo sida dalka ugu hogaaminayay in doorasho la aado xili dalka ku jiray xaalad adag oo dhinaca amaanka iyo siyaasada.

Waxa uu sheegay Ugaas Cabdullaahi in Faraska maanta hadiyada uga dhigeen Ra’isul Wasaaraha ugu magac dareen Rooble, waxa uuna xusay in farxad u tahay in maanta kusoo dhaweeyaan Ra’isul Wasaaraha Dayniile uu xusay in ay caan ku tahay marti doorka.

Ra’isul Wasaare Rooble ayaa dhankiisa ka gudoomay Ugaaska Cabdullaahi Faraska hadiyada ah, waxa uuna sheegay in uu ku faraxsan yahay faraska la siiyay aadna uga mahad celinayo soo dhaweynta ay reer Dayniile maanta u sameeyeen.

Siyaasiyiinta, Odayaasha iyo bulshada Dayniile ayaa u balan qaaday Ra’isul Wasaare Rooble in ay ku taageerayaan dadaalada nabada uu wado iyo sida uu uga shaqeenayo Rooble in dalka ka dhacdo doorasho loo dhan yahay.