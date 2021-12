UK Oo Baaq Ka Soo Saartay Qalalaasha Ka Oogan Villa Somalia

Dawlada ingiriiska ayaa ka hadashay khilaafka cirka isku shareeray ee ka dhex qarxay Villa Somalia, haweenayda safiirka u ah UK Kate Foster ayaa baaq ay ku qortay bogga ay ku leedahay Twitterka.

Waxaan si adag ugu baaqaynaa madaxda #Soomaaliya inay qaadaan tillaabooyin degdeg ah oo lagu qaboojinayo xiisadda Muqdisho. Rabshadu waa wax aan la aqbali karin.

We strongly urge #Somalia’s leaders to take immediate steps to de-escalate tensions in Mogadishu. Violence is unacceptable.

— Kate Foster (@KFosterFCDO) December 27, 2021