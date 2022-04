Ukraine Oo Qabatay Nin Saaxiib Dhaw la ahaa Madaxweyne Putin-ka Ruushka.(Sawirro)

Dowladda Ukraine ayaa shaacisay in ay gacanta ku dhigeen siyaasi muddo baxsad ahaa oo u dhashay dalkeeda, kaa oo saaxiib dhaw la ahaa Madaxweynaha dalka Ruushka Vladamir Putin.

Siyaasiga Viktor Medvedchuk, oo mucaarad ku ahaa dowladda Ukraine ayaa aad loogu tiriyaa in uu kamid ahaa saaxiibada dhaw ee Madaxweynaha dalka Ruushka, waxa uuna ninkan si weyn u taageersanaa siyaasadda Ruushka .

War kasoo baxay Taliska laanta amniga Ukraine ee magaceeda loo soo gaabiyo SBU, ayaa lagu sheegay in howlgal gaar ah ay ciidanku fuliyeen lagu soo qabtay Mr Medvedchuk oo baxsad ahaa kuna labisnaa dareeska ciidanka milatariga Ukraine.

“Waad noqon kartaa siyaasi taageersan Ruushka waadna u shaqeyn kartaa dowladda gardarrada wadda muddo sannado ah. Waad iska qarin kartaa caddaaladda muddo. Xitaa waad xiran kartaa labiska militeriga Ukraine, adigoo isqarinaya, balse taasi miyay kaa caawin kartaa inaad ciqaabta ka baxsato? Waa maya!! Katiinad ayaa ku sugaysa adiga iyo kuwa khiyaanada qaran ku sameeyay Ukraine ee kula midka ah.” ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay SBU.

Ninkan oo horey dowladda Ukraine ugu eedeesay qiyaano qaran ayaa xabsi guri ku ahaa magaalada Kyiv ee caasimadda dalka Ukraine, waxaana ninkan la sheegay in uu baxsaday maalintii uu bilowday duullaanka Ruushka kusoo qaadeen Ukraine.

Madaxweynaha Ukraine, Volodymyr Zelensky, ayaa xaqiijiyay qabashada ninkan xiriirka la lahaa Ruushka, waxa uuna cadeeyay in uu oggol yahay in Mr Medvedchuk ay ku baddashaan wiilasha iyo gabdhaha reer Ukraine ee gacanta ugu jira Ruushka.

Afhayeenka Madaxweynaha Ruushka ayaa sheegay in ay baarayaan xaqiiqada warkan kasoo baxay dowladda Ukraine, waxa uuna cadeeyay in aan la aamini karin wararka ay faafiyaan dowladda Ukraine oo marar badan been abuur tabiyeen.