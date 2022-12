Ukraine Oo Shaacisay Tirada Askarta Looga dilay Dagaalka Ruushka.(Sawirro)

La-taliyaha sare ee madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in 10,000 ilaa 13,000 oo askarta Ukraine ah lagu dilay halganka sagaalka bilood qaatay ee ka socda waddanka ee ka dhanka ah duullaanka Ruushka.

Ciidamada Ruushka ayaa sii waday weerarada gantaalada ee kaabayaasha iyo duqeymaha cirka ee ka dhanka ah goobaha ay joogaan ciidamada Ukraine.

Goor dambe oo Khamiis ah, Mykhailo Podolyak, oo ah lataliyaha sare ee madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskyy, ayaa soo gudbiyay tirooyin cusub oo ku saabsan askarta Ukraine ee lagu dilay dagaalka, isagoo xusay in tirada askarta dhaawacantay ay intaas ka badan tahay, khasaaraha rayidkana uu yahay mid muhiim ah.”

“Waxaan haynaa tirooyinka rasmiga ah ee ciidamada guud ee dagaalka ku dhintay, waxaan haynaa tirooyinka rasmiga ah, waxayna gaarayaan inta u dhaxaysa 10,000 iyo 12,500-13,000 oo la dilay,” Podolyak ayaa u sheegay Channel 24.

Milateriga Ukraine ma aysan xaqiijin tiradan oo kale waxayna ahayd dhacdo naadir ah oo sarkaal Ukraine ah uu bixiyo tiradaas. Ugu dambeysay waxay soo bilaabatay dabayaaqadii bishii Ogosto, markaasoo madaxa ciidamada qalabka sida uu sheegay in ku dhawaad ​​9,000 oo askari la dilay. Bishii Juun, Podolyak wuxuu sheegay in ilaa 200 oo askari ay ku dhimanayaan maalin kasta, qaar ka mid ah dagaalladii ugu xoogganaa iyo dhiigga daadanaya sanadkan.

Arbacadii, Ursula von der Leyen, oo ah madaxa guddiga fulinta ee Midowga Yurub, ayaa sheegtay in 100,000 oo askari oo Yukreeniyaan ah la dilay ka hor inta uusan xafiiskeedu sixin faallooyinkeeda – iyaga oo ku tilmaamay kuwa aan sax ahayn oo ay sheegtay in tiradaasi ay tixraacayso dhimashada iyo dhaawaca labadaba.

Bishii la soo dhaafay, Gen. Mark Milley, oo ah guddoomiyaha taliyaha guud ee ciidamada Maraykanka, ayaa sheegay in ilaa 40,000 oo rayid ah oo reer Ukraine ah iyo “in ka badan” 100,000 oo askarta Ruushka ah lagu dilay ama lagu dhaawacay dagaalka ilaa hadda.

Xafiiska xuquuqul insaanka ee Qaramada Midoobay, ayaa warbixintiisii ​​toddobaadlaha ahayd ee ugu dambaysay ee la daabacay Isniintii, waxa uu ku sheegay in uu diiwaangeliyay 6,655 qof oo rayid ah oo la dilay iyo 10,368 oo dhaawac ah, balse waxa uu qiray in tiradiisa ay ku jiraan kaliya khasaarihii uu xaqiijiyey oo ay u badan tahay in uu aad uga yar yahay khasaaraha dhabta ah.