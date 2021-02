Un-ta Iyo Wasiiradda Arimaha Dibada Wadamada Amisom Oo Ka Shiray Xaalada Soomaliya

Wakiilka Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa maalmihii lasoo dhaafay wadahadal kula jiray Wasiirada Arrimaha Dibada ee dowladaha ciidamadooda ka tirsan yihiin AMISOM si ay arragtidooda uga dhiibtaan xaalada Soomaaliya iyo doorashada lagu murransan yahay.

Ambassador Swan ayaa qoraal uu ku baahiyey Twitter ku sheegay inay fursad wanaagsan u ahayd maalmihii lasoo dhaafay wadahadaladii uu la lahaa Wasiirada Arrimaha Dibada ee dalalka Jabuuti, Kenya, Itoobiya iyo Ugandha, isagoo ugu mahadnaqay dalalkaasi qaabkii ay fikirkooda uga dhiibteen xaalada Soomaaliya.

.@UN envoy James Swan greatly appreciated the opportunity this past week to have calls with the Foreign Ministers of #Djibouti, #Ethiopia, #Kenya and #Uganda in order to hear their views at this critical time for #Somalia and the region. pic.twitter.com/noXrHoUsbj

— UNSOM (@UNSomalia) February 11, 2021