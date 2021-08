Ururka Suxufiyiinta Somaliland Ee SOLJA Oo War kasoo Saaray Xadhiga Wariye Coldoon.

Ururka Suxufiyiinta Somaliland ee SOLJA, ayaa cambaareeyay xadhiga 19 bishan xukuumada Somaliland ugu gaysatay magaalada Burco Cabdimaalik Muuse Coldoon, kaasoo ku andacooday in jaamacadda Barwaaqo oo katirsan Shabakada Abaarso lagu faafiyo diinta Masiixiga.



“Kulankii guddida SOLJA oo maanta qabsoomay ayaa waxa aad loogu falanqeeyay xadhiga Cabdimaalik Muuse Coldoon, oo lagu xidhay magaalada Burco, kaasoo anagu SOLJA ahaan aanu u aragno xadhig aan sharci loo marin isla markaana waxkasta oo sharciga baalmarsan waxanu u aragnaa xaaran” sida waxa yidhi guddoomiyaha SOLJA Sakariye Axmed Muxumed.

Guddoomiyaha ayaa sheegay in ay haboonaynd in hadii cidi kasoo cabatay oo loo baahday in la xidho Coldoon loo maro wado sharci ah, oo ay hay’ada sharcigu waaran xidhitaan soo saaraan, waxa kale oo uu inta ku daray in ay kasii wanaagsanan lahayd in iyada oo aan la xidhin dacwad lagu soo oogo.

Coldoon oo 19 bishan laga qabtay xafiisa shaqo oo ku yaala magaalada Burco, ayaa wali xabsiga ku jira, waxaana loo haystaa in uu ka been abuuray macalimiinta dugsiyada Shabada Abaarso oo uu ku eedeeyay in ay diinta Masiixa ardayda ku dhex faafiyaan.