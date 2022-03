Wadahadaladii Ruushka & Ukraine Ee Maanta Oo Rajo & Natiijo La’aan Ku Dhamaaday

Ruushka iyo Ukrain ayaa soo gabagabeeyay wadahadalo ay ku yeesheen dalka Belarus kuwaas oo looga gol lahaa in nabad laga dhaliyo colaadaha socda.

Wakiilada labada dhinacba waxay dib ugu laaban doonaan dalalkooda si ay wada tashi u soo sameeyaan ka hor wareega labaad ee wadahadalka, kaasoo ay suuragal tahay inuu dhaco maalmaha soo socda, wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa Belarus Belta news ayaa sidaas tidhi.

Ma jirto wax natiijo ah oo ka soo baxday wada-hadalkan u horeeyay, waxase jirta rajo muuqata oo tilmaamaysa in la isku afgartay in wada hadalada la sii wado, iyada oo ay xaqiiqdu tahay in Rajada laga qabay in xal nabadeed oo xiisada Ukraine lagu dhameeyo ay ahayd mid hoosaysa wixii ka horeeyay kulankii maanta oo isniin ah qabsoomay

Ukraine ayaa sheegtay inay doonayso xabbad joojin iyo in uu ruushku ka baxo gabi ahaanba dalkeeda, halka Kremlin-ka ay sheegtay inaysan shaacin doonin mowqifkeeda. Waxase ay ka digeen in la carqaladeeto gaadhitaanka waxa y ugu yeedheen heshiis labada dhinacba dan u ah.