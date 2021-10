Borama;-Walaac Laga Muujiyay Tartan Loogu Jiro Gudomiye Kuxigeenka 1aad Ee Xisbiga Waddani

Waxa walaac laga muujinaa tartan xor iyo xalaal ah oo loo galo hogaanka xisbiga wadani gaar ahaan jagada gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbigaas inta uu socdo shirwaynaha xisbigaas ee qabsoomaya dabayaaqada bisha October.

Walaacan ayaa cirka isku shareeray ka dib markii uu musharaxa madaxwayne ku xigeenka ee wadani maxamed cali cabdi u muuqday mid damacsan in uu siyaasiyeen uu dagta ku sito oo aanu doonayn in laga tartamo uu kursigaasi kooto ugu xidho.

Dhawaan ayay ahayd markii xisbiga wadani oo ka duulaya sidii uu taageerada badi beelaha gobolka awdal u heli lahaa oo beelaha maxad case u soo bandhigay inay qaataan booska gudoomiye ku xigeenka 1aad tan badalkeedana ay vodka siiyaan xisbiga.

Siyaasiyiinta hanka sare ee siyaasadeed leh ee uu damacu kaga jiro buuxinta booskan ayaa waxa ugu ugu mudan siyaasi Caydaruus Maal Odowaa oo taageero ka helay oday dhaqameedka beelaha uu ku abtirsado iyo siyaasiyiin mucaaridka ee beelaha Maxadcase.

Siyaasi Caydaruus ayaa waxa muuqata in uu diyaar u yahay tartan xor ah oo uu u galo booskaasi. Balsa waxa aan meesha ka maqnayn in damaca guracan ee musharx maxamed cali uu ka biyo diidsan yahay. Ilaa hadana aanan la garanayn sababta uu maxamed cali dimuquraadiyada xisbiga u wiiqayo, waqti ay dhawaan beesha musharax maxamed cali hadhimo sharafeed u finish beelaha musharax caydaruus odowaa, la iskuna afgartay in xisbiga wadani la taagèero.

Si kastaba ha ahaatee siyaasi caydaruus maal odowaa ayaa hore damaciisan ugu soo bandhigay gudoomiye ciro, kaas oo ka helay taageero muuqata.