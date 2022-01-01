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War-bixin:-Maayir Mooge Ma Dawladaa Mise waa Danlay Siyaasadeed.
April 8, 2022
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“Waxa Uu Dhibaato ku Ahaa Muslimiinta Xildhibaanka Aan Dilay”Cali Xarbi Oo Qirtay..
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