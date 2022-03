Wararkii U Dambeeyay & Ukraine Oo Shaacisay Qasaaraha Ay Gaarsiisay Ruushka

Militeriga Ukraine wuxuu sheegay in dagaalka ay ku dileen 5,840 kamid ah ciidamada Ruushka tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ruushka.

Sidoo kale waxay sheegeen inay Ruushka ay ka qabsatay gantaallo isla markaana ay burburisay hub fara badan, baabuurta gaashaaman ee dagaalka iyo 30 kamid ah diyaaradaha dagaalka.

BBC-da si madaxbanaan uma xaqiijin karto balse xoghayaha gaashaandhigga UK ayaa rumeysan in ciidamada ay jab xooggan kala kulmeen dagaalka Ukraine.

Shacabka Ukraine ayaa kusoo waabariistay dhawaqa qalabka ka diga duqeymaha.

Ruushka wuxuu duqeymo ka fuliyay magaalooyin dhaca, waqooyiga, koonfurta iyo bariga Ukraine.

Dhinaca waqooyi-magaalada Kharkiv

Militeriga Ukraine wuxuu sheegay in ciidamada dalaayadaha ku booda ay weerar ka geysteen halkaas.

Waxaa jiraa warar sheegayo in gantaal lala beegsaday dhismaha saldhig boolis iyo jaamacad ku taalla Kharkiv.

Ugu yaraan 21 qof ayaa ku dhintay duqeynta halka 112 qof ay ku dhaawacmeen.

Kharkiv waa caasimadda labaad ee Ukraine, waxay 30km u jirtaa xadka Ruushka, waana magaalo ay u badan yihiin dadka ku hadla luqadda Ruushka.

Dhinaca Koonfureed:

Wasaaradda gaashaandhigga Ruushka waxay sheegtay in ciidamada Ruushka ay qabsadeen magaalada Kherson oo dhacda koonfurta Ukraine.

Duqa magaalada Kherson wuxuu sheegay in magaalada ay ku jito gacanta dowladda halka mas’uuliyiinta maxalliga ay sheegeen in magaalada gebi ahaanba ay ku hareereysan yihiin ciidamada Ruushka.

Dhinaca kale, duqa magaalada xeebeedka Mariupol wuxuu sheegay in duqeyn joogto ah ay kala kumayaan Ruushka.

Kyiv

Gawaarida gaashaaman ee dagaalka ee Ruushka ayaa 15 mayl u jiraa Kiev iyagoo ku sugan waqooyiga caasimadda.

Gantaallada Ruushka waxaa lala beegsaday anteeno teleefishin talaadadii, shan qof ayaa ku dhimatay weerarkaas halka shan kale ay ku dhaawacmeen.