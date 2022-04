Wariyeyaal Iyo Shaqaale ka Tirsan Baarlamaanka Oo loo Diiday Inay Galaan Teendhada Afisiyooni

Ciidamada ATMIS ayaa qaar kamid ah Shaqaalaha Baarlamaanka iyo Warbaahinta u diiday inay galaan Teendhada Afisiyooni ee Magaalada Muqdisho, halkaas oo lagu wado inay ka dhacdo doorashada Guddoonka Golaha Shacabka.

Saraakiisha Ciidamada ATMIS ayaa u sheegay Shaqaalaha Baarlamaanka & Wariyeyaasha inay dib ugu laabtaan Goobihii ay ka yimaadeen, isla markaana aysan kusoo wargelin Ciidamada Booliska oo ay sidhow ula Shaqeeyaan.

Arrintaan ayaa kusoo aadeyso xilli ay weli dood adag ka taagan tahay Xildhibaannadii lagu doortay Gobolka Gedo inay ka qyeb galaan doorashada Guddoonka Golaha Shacabka.

Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa xalay ku amray Ciidamada ATMIS inay la wareegaan sugida Amniga Xerada Ciidamada Cirka ee Teendhada Afisiyooni si ay u sugaan amniga doorashada.

Hhayeeshee Taliyaha Booliska Janeraal Xijaar ayaa sheegay in amniga doorashada ay sugayaan Ciidamada Booliska Soomaaliyeed, taas oo keentay in Wasiirka Amniga Soomaaliya in uu Shaqada ka joojiyay Taliyihii Booliska Janeraal Cabdi Xasan Maxamed (Xijaar).