Somaliya Oo Shaacisay In Lala Wareegay Boga Covid19 Ee Lagu Weeraray Kooxda Farmaajo.

Waxaa maanta qoraal kooban oo lagu baacsanayo taageerayaasha madaxweynaha mudda xileedkiisu dhamaaday lagu soo daabacay barta twitterka Covid19 ee Somaliya @SomaliaCovid19. Qoraalka ayaa u dhignaa, “Second wave of #CBB is more dangerous than Corona. Please stay away from twitters-bace”

Farriintaan ayaa dadka waxay gelisay jahawareer badan iyo su’aalo la iska weydiiyay cidda sida saxda ah gacanta ugu heysa baraha bulshada ee loo sameeyay in lagala socdo wararka la xariira arrimaha Covid19 ee dalka.

Wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa sheegtay in aysan gacantooda ku jirin baraha bulshada ee Covid19 wararkooda lagu baahiyo, waxayna ku andacoodeen in laga sameeyay xafiiska Ra’iisul Wasaaraha. Inkasta oo ay eedeyntaan dirtay wasaaardda caafimaadku, hadana waraka la xariira Covid19 ayaa horay loogu baahin jirin, mana jirin dood ka taagneyd cidda maamusha oo horay u soo shaac baxday. Xafiiska Ra’iisul Wasaaruhu kama jawaabin eedda loo jeediyay.

Arrintaan waxay dhalisay tuhun weyn oo ah in kooxda warfaafinta ee xafiiska Ra’iisul Wasaaruhu ay u isticmaalayaan dagaalka ay kula jiraan xafiiska madaxweynaha, maadaama baraha bulshada ee xafiiska ra’iisul Wasaaraha iyo wasaaradda warfaafinta oo xafiiska ra’iisul Wasaaraha la safan si isku mid ah looga baahiyo warar aan farxad gelin madaxweynaha ku dhawaad sannadka sida aan sharciga aheyn ku fadhiya Villa Somalia.

Marka laga reebo in twitterka loo isticmaalay weerar lagu qaaday taageerayaasha madaxweyne Farmaajo, hadana page-ka Facebook ee Covid19 ee Soomaaliya waxaa lagu baahiyay qoraal kale oo lagu caddeynayo in weerarka taageerayaasha Farmaajo uu yahay been abuur aan sal iyo raad toona laheyn.

In warar kala duwan lagu baahiyo twitereka iyo facebook-ga Covid19 ee Soomaaliya, waxay muujineysaa in kooxa kala duwan ay heystaan sida bogga Sonna iyo bogagga kale ee radio muqdisho iyo SNTV oo maalmo badan baahinayay warar kala duwan maadaama Sonna ay gacanta ku hayeen koox u janjeerta dhanka Farmaajo.

Sheekadaan ayaa waxa ay dheceysaa iyadoo maalma kahor uu guddiga doorashooyinka ee FIET ay sheegteen in pagekoodii la afduubtay, lana aaminsanaa in ay la wareegeen guddoomiyihii codka kalsoonida ah lagala laabtay iyo shaqsiyaad la shaqeynayay oo la aaminsanyahay inay iyagu gacanta ku hayeen.