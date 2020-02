Wasiir Bayle Oo Jabuuti Kula Kulmay Safiirka Ruushka Kalana Hadlay Dayn Cafinta

Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda ee Xukuumadda Soomaaliya Dr Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ku sugan dalka Jabuuti ayaa waxaa halkaasi uu kula kulmay Safiirka Dowladda Ruushka ee Soomaaliya H.E. MikhailGolovanov.

Kulanka ayaa labada dhinac waxaa ay uga wada hadleen Arrimo la xiriira deynta Cafinta Soomaaliya oo Dowladda Federaalka ay dadaal wyen ugu jirto sida uu sheegay Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya.

“Waxaan maanta la kulmay Safiirka Dowladda Russia ee Soomaaliya H.E. MikhailGolovanov oo aan ka wada hadalnay Arimaha Deyn-Cafinta Soomaliya ayuu yiri”Wasiir Beyle.

I met with the Russian Ambasaador to #Somalia H.E. Mikhail Golovanov today to discuss the status of the economic reform program guided by the IMF. We also discussed the process of #Russia participating in the process of debt relief. We are committed to our reforms & development. pic.twitter.com/omnzVxMTKo

— Dr Abdirahman Beileh (@DrBeileh) February 5, 2020