Wasiir Iska Casilay Hirshabeele kana Hadlay Sababta is Casilaadiisa.(Akhriso)

Wasiirkii Wasaaradda Dib-u-Heshiisiinta dowlad Goboleedka Hir-Shabeelle Eng Cabdikariim Cali Nuur ayaa iska casilay xilkaasi, waxa uuna ku eedeeyay Madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe in uu fulin waayay heshiisyo uu horey u galay.

Qoraal uu soo saaray Wasiirka ayuu ku sheegay in uu go’aasaday in shaqada isaga tago kadib markii Madaxweynaha Hirshabelle fulin waayay hesiisyo uu la galay odayaasha Hiiraan iyo ballanqaadyo kale oo ahaa in uu xalinayo awwood qeybsiga Hirshabelle .

Waxa uu sidoo kale wasiirka sheegay in muddo badan uusan helin gunooyinkii iyo xaquuqihii kale uu lahaa, waxa uu sidoo kale sheegay in nin la yiraahdo Maxamed Mukhtaar uu adeer yahay Cali Guudlaawe handadaad ku hayo wasiiradda Hirshabelle.