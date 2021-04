Wasiirka Amniga Oo Digniino kasoo Saaray Xaalado kusoo kordhay Muqdisho.

Wasiirka Amiga Gudaha Xukuumada Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale oo goordhaw Warbaahinta dowlada la hadlay ayaa sheegay in magaalada Muqdisho kusoo badanayaan dad uu sheegay in ay leeyihiin dhaqan mooryaan oo dadka dhibaateenaya.

Xasan Xundubey ayaa sheegay in dad hubeesan oon cidna ka amar qaadan ay kusoo bateen magaalada Muqdisho iyaga oo kusoo ganbaday shaqaaqadii magaalada ka jirtay , waxa uuna xusay in ragaasi dadka dilayaan sidoo kale guryaha jabsanayaan.

”Waxaan rabnaa in aan u sheegno raga madaxda ah ee wax abaabulaya in ay gabaad u noqon karaan dad aysan iyagu maamulin sidoo kale ka tirsaneyn ciidankooda, waxa kale oo gabaad u noqon karaan Al Shabaab iyo Daacish” ayuu yiri Xasan Xundubey.

Wasiirka Amniga gudaha Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in kooxaha hubeesan ee Al Shabaab iyo Daacish ay gabaad u noqon karaan goobaha ay ka socdaan abaabulka uu ula jeeday goobaha ay joogaan ciidamada mucaaradka dhibaatana abuuri karaan.

Waxa uu sheegay Wasiirka Amniga gudaha Soomaaliya in ciidamada dowlada awood u leeyihiin in guud ahaan gacanta ku qabtaan magaalada balse u turayaan in shacabka magaalada lagu dhax dagaalamo.

Wasiirka Amniga ayaana sheegay in ay hada soo kordhayaan falal muujinaya in loo baahan yahay in laga hortago, mana sheegin talaabada ay ciidamada dowlada qaadayaan si ay falalkaasi uga hortagaan.

Hadalka Wasiirka amniga gudaha Soomaaliya kasoo yeeray ayaa u muuqda mid uu ku durayo ciidamada hubeesan ee siyaasad ahaan taabacsan musharaxiinta mucaardaka, waxa uuna warkan imaanayaa xili magaalada uu ka socdo barakac xoogan.